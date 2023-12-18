العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات العامة في مختلف المدن العراقية، اليوم الاثنين، أبوابها أمام الناخبين للتصويت العام، في انتخابات مجالس المحافظات.

وأدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمنطقة الكرخ في بغداد، مؤكدا أن انتخابات مجالس المحافظات استحقاق مهم لتطبيق اللامركزية في البلاد، حاثا المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأضاف، أن « مجالس المحافظات ستكون مساندة للحكومة في برنامجها »، موضحا أن « المفوضية بذلت جهودا استثنائية لإكمال كل المتطلبات العملية الانتخابية ».

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.

ويشهد العراق اليوم الاثنين، انطلاق انتخابات مجالس المحافظات، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد، توجيها لشركات القطاع الخاص بفسح المجال أمام العاملين فيها للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات.

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