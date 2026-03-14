العراق: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد فجر اليوم السبت، استهدافاً لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، أشارت مصادر إلى أنه تمّ باستخدام طائرة مسيّرة فيما أكدت مصادر أخرى أنه تم بصواريخ، مع وقوع أحد المقذوفات بالقرب من مدرج المجمع الدبلوماسي.

يُعد هذا الهجوم الثاني على السفارة الأميريكية في بغداد منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات من استهداف قوات التحالف لمواقع تابعة لكتائب حزب الله في العراق، وهو ما أسفر عن مقتل عنصرين من تلك الجماعة، وفقًا لمسؤولين أمنيين.

وقد شرعت السلطات الأمنية العراقية في تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجهات المتورطة، مؤكدة التزامها بحماية البعثات الدبلوماسية العاملة على أراضيها.

