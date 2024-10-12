العراق: المقاومة الإسلامية تهاجم أهدافاً في «إيلات» والجولان السوري المحتل بالمسيّرات

نفّذت المقاومة الإسلامية في العراق، مساء السبت، عمليتين ضدّ هدفين تابعين للاحتلال الإسرائيلي في « إيلات »، بواسطة الطيران المسيّر.

وللمرة الثالثة السبت، هاجمت المقاومة هدفاً حيوياً في الجولان السوري المحتل، عبر الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ هاتين العمليتين تأتيان استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونصرةً للبنان وفلسطين، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، متوعدةً بالاستمرار في « دك معاقل الأعداء ».

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