العراق يتبرع بـ 10 ملايين لتر وقود لمستشفيات غزة

أعلنت الحكومة العراقية مساء الثلاثاء، تبرعها بـ 10 ملايين لتر من الوقود اللازم لتوليد الطاقة بمستشفيات قطاع غزة، التي تواجه انقطاعا في الوقود.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في وقت تمنع تل أبيب إدخال أية مشتقات للوقود إلى القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقال البيان: « من أجل التخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان قوات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزة بكمية 10 ملايين لتر ».

ولم يورد البيان، أية تفاصيل بشأن موعد إرسال الوقود أو آلية إيصالها لقطاع غزة سواء عبر الجانب المصري، أو عبر الجانب الأردني.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ بداية التصعيد في 7 أكتوبر بلغ 10328 قتيلا و25956 مصابا.

ويرهن الكيان المحتل إدخال الوقود إلى غزة والتوصل إلى هدنة وإدخال المواد الإغاثية، بعودة من أسراها لدى المقاومة في القطاع.

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