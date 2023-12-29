العملية البرية تتوسع بالوسطى وخان يونس وعشرات الشهداء في مختلف مناطق قطاع غزة

وسعت دبابات الاحتلال الصهيوني من عمليات التوغل في المنطقة الوسطي من قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الغارات الجوية على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وارتكبت قوات الاحتلال 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهيد و 360 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني الى 21.320 شهيد 55.603 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتقى 20 شهيدا وعشرات المفقودين إثر غارات للاحتلال على منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ووسعت دبابات الاحتلال من عمليات التوغل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ودخل جنود الاحتلال إلى مدرسة الخلو شرق المخيم واعتقلوا جميع الرجال.

وارتقى 8 شهداء وجرحى في غارة صهيونية على منزل لعائلة إسماعيل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

وقصفت المدفعية منازل المواطنين شرق وشمال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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