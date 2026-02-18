الفاتيكان يعلن عدم مشاركته في مجلس السلام بغزة برئاسة ترامب

قال الكاردينال بيترو بارولين، كبير الدبلوماسيين في الفاتيكان، إن الفاتيكان لن يشارك في مبادرة مجلس السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا أن الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمات يجب أن تديرها الأمم المتحدة.

وكان البابا ليو، وهو أول بابا أمريكي للفاتيكان، قد تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس في جانفي.

وفي 7 فيفري الجاري أفاد موقع « أكسيوس » الأمريكي بأن البيت الأبيض يُخطط لعقد اجتماع لقادة « مجلس السلام » في 19 من الشهر ذاته، في إطار دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ب غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي ودبلوماسيين أن الاجتماع المرتقب سيكون أول لقاء رسمي للمجلس، وسيتضمن مؤتمرا للمانحين مخصصا لإعادة إعمار غزة.

وفي 15 جانفي، أعلن ترامب تأسيس « مجلس السلام »، وهو مرتبط بخطة طرحها لقطاع غزة، واعتمده مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.

