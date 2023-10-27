القسام تحبط إنزالا للاحتلال على شاطئ رفح وتقصف تل أبيب

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الجمعة، أنها أحبطت محاولة إنزال قوات صهيونية على شاطئ رفح جنوبي قطاع غزة، ووجهت ضربات صاروخية إلى تل أبيب خلفت 3 جرحى صهاينة.

وقالت كتائب القسام -في بيان- إن مقاتليها اكتشفوا محاولة الإنزال التي جرت فجر اليوم، واشتبكوا مع القوة الصهيونية، « مما استدعى تدخل سلاح الجو الصهيوني الذي أنقذ القوة، ففرت باتجاه البحر تاركة خلفها كمية من الذخائر ».

ويأتي بيان القسام بعيد إعلان الجيش الصهيوني أنه قام بتوغل جديد في قطاع غزة الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري إن قوات مشتركة للجيش الصهيوني نفذت مداهمة داخل غزة، انتهت بنجاح.

وأضاف هاغاري أن الجيش يحافظ على جاهزية عالية للتعامل مع كل طارئ، على حد تعبيره.

وقبل ذلك، نشر الجيش الصهيوني بيانا قال فيه إن قوات من المشاة ووحدتي الهندسة والمدرعات بقيادة تشكيل « غاعاش 36″ شاركت في العملية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ومروحيات عسكرية.

كلمات البحث :احتلال;القسام;تل أبيب;شاطئ رفح