«القسام» تعلن استشهاد القائد محمد الضيف

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف.
وقال ابو عبيدة: « نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف.
كما اعلن استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة أركان كتائب القسام، اضافة الى القادة ، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس).
كلمات البحث :القسام;محمد الضيف
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.