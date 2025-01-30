«القسام» تعلن استشهاد القائد محمد الضيف

اخر تحديث : 30/01/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

محمد الضيف

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة استشهاد قائد هيئة أركان الكتائب محمد الضيف.

وقال ابو عبيدة: « نزف إلى أبناء شعبنا العظيم استشهاد قائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف.

كما اعلن استشهاد مروان عيسى نائب قائد هيئة أركان كتائب القسام، اضافة الى القادة ، غازي أبو طماعة (قائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية)، رائد ثابت (قائد ركن القوى البشرية)، رافع سلامة (قائد لواء خانيونس).


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