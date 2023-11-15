القسام تعلن قصف عسقلان وسديروت برشقة صاروخية

اخر تحديث : 15/11/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

قصف تل أبيب

- أعلنت « كتائب القسام » اليوم الأربعاء، قصف مدينة عسقلان ومستوطنة سديروت برشقة صاروخية، « ردا على المجاز الصهيونية بحق المدنيين ».

وأعلنت القسام اليوم استهداف تجمع للقوات الصهيونية في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ « رجوم » قصيرة المدى عيار 114ملم، كم تم استهداف ناقلة جند إسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة « الياسين 105، ودبابة وجرافة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي « تاندوم ».

وأضاف البيان أنه تم قصف تجمع للآليات الصهيونية المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.


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