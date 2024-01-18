القسام توقع 40 جنديا صهيونيا قتلى وجرحى وتدمر ناقلات جند

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، أنها قتلت وجرحت 40 جنديا صهيونيا ودمرت 10 آليات بينها ناقلات جند ودبابات في عمليات نوعية، في وقت يشهد فيه قطاع غزة معارك من جنوبه إلى شماله.

وقالت كتائب القسام -في بيانات عبر تطبيق تليغرام- إن مقاتليها أكدوا تفجير منزل تم تفخيخه مسبقا بعدد من العبوات الناسفة بقوة صهيونية راجلة من 30 جنديا وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما استهدف مقاتلوها قوة صهيونية متمركزة بأحد المنازل شرق خان يونس بقذيفة مضادة للتحصينات وأوقعوا 5 من أفرادها قتلى، بحسب ما ورد في أحد البيانات.

وفي عمليات أخرى متزامنة بخان يونس، استهدفت الكتائب ناقلة جند ودبابتي « ميركافا » و3 جرافات عسكرية بقذائف وعبوات مضادة للدروع.

وفي محاور المواجهات بمدينة غزة، أكدت أنها استهدفت ناقلتي جند صهيونيتين في موقع الخليل العسكري وجبل الريس شرق حي التفاح بقذائف « الياسين 105″، مشيرة إلى أن مقاتليها اشتبكوا مع جنود كانوا حول إحدى الآليتين وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

كما قالت إنها فجرت فتحة نفق في قوة صهيونية راجلة، واستهدفت دبابة من نوع ميركافا يعتليها 3 جنود بقذيفة الياسين 105 شرق حي التفاح أيضا، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.

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