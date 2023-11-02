القسام في لبنان: قصفنا مستوطنة كريات شمونة ومحيطها بـ12 صاروخا

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الخميس، عن وقوع إصابات في كريات شمونة الحدودية مع لبنان عقب استهدافها برشقة صاروخية أطلقتها « كتائب القسام » في لبنان.

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء إن المسعفين في كريات شمونة قدموا العلاج وحولوا مصابين اثنين إلى مستشفى زيف وهما رجل (25 عاما) حالته متوسطة أصيب بشظية في البطن، وجرح في البطن، رجل (40 سنة) حالته متوسطة.

وتبنت « كتائب القسام » في لبنان عملية قصف مستوطنة كريات شمونة ومحيطها شمال تل أبيب بـ12 صاروخا ردا على قصف القوات الاحتلال لغزة.

وذكر الناطق العسكري الصهيوني أنه تم رصد عدد من القذائف التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال تل أبيب، وإن قوات الجيش قصفت أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.

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