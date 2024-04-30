القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون أطلقوا 6 صواريخ ومسيرات باتجاه سفينة في البحر الأحمر



أعلنت « القيادة المركزية الأمريكية » أن حركة « أنصار الله » اليمنية أطلقت 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن و3 مسيرات باتجاه سفينة « سيكلاديز » في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: « بين الساعة 10:00 صباحا و5:20 مساء (بتوقيت صنعاء) في 29 أفريل، أطلق الحوثيون ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاث مسيرات من اليمن إلى البحر الأحمر باتجاه السفينة « MV Cyclades »، وهي سفينة مملوكة لليونان وترفع علم مالطا ».

وأضاف البيان: « أشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات وأن السفينة واصلت طريقها ».

وتابع البيان: « وفي وقت سابق، في الساعة 7:49 صباحا، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في الاشتباك وتدمير مسيرة أطلقها الحوثيون فوق البحر الأحمر. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف (تحالف الازدهار) أو السفن التجارية ».

وأردف البيان: « تقرر أن تلك المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة ».

ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه « لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية ».

وأضاف البيان: « أشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع إصابات وأن السفينة واصلت طريقها ».

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