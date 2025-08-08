« الكابينت » يصادق على احتلال غزة وتوسيع العدوان

صادق المجلس الوزاري المصغر « الكابينت » في حكومة الاحتلال الصهيوني، اليوم الجمعة، على احتلال مدينة غزة، وتوسيع العدوان في القطاع.

وقد نشرت وسائل إعلام للاحتلال، « أن الخطة العسكرية التي صادق عليها « الكابينيت » بالإجماع، تخول رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس على المصادقة على الخطط العسكرية ».

وحسب وسائل الإعلام الصهيونية، فإن الخطة العسكرية للاحتلال ستبدأ بتهجير المواطنين من مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

وتتوافق الخطة العسكرية مع مطالبة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باحتلال قطاع غزة، وبناء مستعمرات فيه.

وقال: « أتمنى العودة إلى المستوطنتين خلال الأسابيع القادمة لتصحيح الخطأ التاريخي بالانفصال ».

وتابع سموتريتش: « نصحح الخطأ التاريخي في غزة وأتمنى أن ننجح في تصحيح الخطأ بالضفة الغربية، بمحو الدولة الفلسطينية الذي سيكون ذلك رسميا مستقبلا بعد انتهاء الإجراءات ».

وخلفت الإبادة الجماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، 61 ألفا و258 شهيدا و152 ألفا و45 مصابا من المواطنين وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

