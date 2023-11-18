« الكنيست » الصهيوني يُناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون « إعدام أسرى فلسطينيين »، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال بن غفير إن « لجنة شؤون الأمن القومي » البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب « قوة يهودية » المتطرف تسفيكا فوغل، ستناقش مشروع القانون يوم الإثنين المقبل.

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب « الليكود » بنيامين نتنياهو، ورئيس « قوة يهودية »، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي مارس الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين « مدانين بقتل صهاينة »، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على « إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن صهيوني بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بتل أبيب ».

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