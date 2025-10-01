اللجنة الدولية لكسر الحصار: تم استخدام العنف ومدافع المياه ضد سفن الأسطول

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غـ .ز.ة مساء اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يستخدم العنف ضد سفن الأسطول ويصدم عمداً إحدى السفن ويستخدم مدافع المياه ويتعامل بقسوة مع المعتقلين المسالمين من 50 دولة حول العالم.

ودعت اللجنة الدولية حكومات العالم إلى أن تتحرك كما بدأت الشعوب تنتفض غضباً في عواصم العالم .

وأوردت اللجنة: « لا بُد من حراك عالمي إنساني مع الحق والعدل ..يقلب الطاولة على هذا الكم المهول من الشر والتآمر » .

وكانت سلطات الاحتلال الصهيونية قد أكدت أنّها نقلت ركاب سفن أسطول الصمود العالمي التي تم اعتراضها إلى أحد موانئ الاحتلال على أن يتمّ ترحيلهم لاحقًا إلى بلدانهم.

كلمات البحث :أسطول الصمود;عنف;للجنة الدولية لكسر الحصار