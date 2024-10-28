اللواء سلامي: تداعيات عدوان الاحتلال على إيران ستكون مؤلمة وخارجة عن تصوره

أكّد قائد حرس الثورة في إيران، اللواء حسين سلامي، أنّ « تداعيات خطوة الاحتلال ستكون مؤلمة وخارجة عن تصوّره ».

وفي رسالة تعزية باستشهاد عدد من قوات الدفاع الجوي خلال العدوان الصهيوني الأخير على إيران وجّهها، الأحد، إلى القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، قال سلامي: « أتقدم بالتهنئة والتعزية بالاستشهاد المشرّف لـ4 من قوات الدفاع الجوي في العدوان الصهيوني الأخير ».

وشدّد قائد حرس الثورة على أن « الخطوة الصهيونية الأخيرة أثبتت خطأ حسابات الكيان وعجزه في ساحة القتال أمام المقاومة، خاصة في غزّة ولبنان ».

وأوضح أن جاهزية الدفاعات الجوية الإيرانية أفشلت العدوان الصهيوني غير القانوني على إيران.

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