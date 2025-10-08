المتطرف بن غفير يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

قاد المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني.

وأفاد شهود عيان، بأن المستعمرين بقيادة المتطرف بن غفير اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية، تزامنا مع ثاني أيام عيد « العرش العبري ».

وحمل المستعمرون القرابين النباتية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ضمن طقوسهم الدينية لإحياء « عيد العرش العبري ».

كما فرض الاحتلال إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ونشر تعزيزات واسعة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستعمرين.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، عبر تبرير الاقتحامات واغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

