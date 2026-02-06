المغرب: إجلاء أكثر من 143 ألف شخص جراء الفيضانات

أعلنت وزارة الداخلية، في معطيات محينة إلى حدود صباح اليوم الخميس، أن التدخلات الاستباقية لمواجهة مخاطر الفيضانات مكنت من إجلاء ما مجموعه 143 ألفاً و164 شخصاً من عدد من الجماعات الترابية المهددة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية الساكنة وضمان سلامتها.

وأوضحت الوزارة أن أكبر عدد من عمليات الإجلاء سُجل بإقليم العرائش، حيث تم نقل 110 آلاف و941 شخصاً إلى مناطق آمنة، فيما بلغ عدد المُجلين بإقليم القنيطرة 16 ألفاً و914 شخصاً، مقابل 11 ألفاً و696 شخصاً بإقليم سيدي قاسم، و3 آلاف و613 شخصاً بإقليم سيدي سليمان.

وأكد المصدر ذاته أن السلطات العمومية تواصل تعبئتها الميدانية لمواجهة تداعيات التقلبات المناخية، مشيراً إلى أن عمليات الإجلاء تتم بشكل تدريجي ومنظم، وفق تقييم دقيق لمستويات الخطورة وحجم الأضرار المحتملة.

وأضاف أن مختلف المصالح المعنية سخرت إمكانيات لوجستيكية وبشرية مهمة لضمان نقل السكان المتضررين في ظروف آمنة، مع الاستمرار في مراقبة الوضع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة بحسب تطور الحالة.

