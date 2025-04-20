المغرب.. مظاهرة ضد رسو سفينة بميناء طنجة يشتبه في حملها معدات عسكرية إلى تل أبيب

شارك مئات المغاربة اليوم الأحد، في مسيرة شعبية بميناء طنجة المتوسط رفضا لمرور سفينة أمريكية عملاقة عبر الموانئ المغربية، في ظل اتهامات موجهة إليها بشحن معدات طائرة إف-35 إلى تل أبيب.

وأفادت قناة الجزيرة بأن المتظاهرين قدموا من مختلف مناطق المغرب، لمطالبة شركة الشحن ميرسك بعدم تصدير الأسلحة ونقلها إلى تل أبيب.

وتتزامن المسيرة المغربية مع مطالبة منظمات عالمية شركة ميرسك بالتوقف عن نقل مكونات طائرة إف-35، وأي مواد عسكرية إلى الكين المحتل.

ورفع المشاركون في المسيرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، وطالبوا أيضا بوقف التطبيع مع الاحتلال في ظل المجازر الدموية التي ترتكبها في قطاع غزة.

ووفق منظمات داعمة للفلسطينيين ونقابات عمال الموانئ المغاربة، كان من المقرر أن ترسو سفينة تابعة لشركة ميرسك للشحن « تنقل قطع غيار طائرات حربية من طراز اف-35″ أبحرت من الولايات المتحدة ومتجهة إلى تل أبيب، في ميناء الدار البيضاء في 18 أفريل، على أن ترسو لاحقا في ميناء طنجة في 20 أفريل.

في المقابل، نفت شركة ميرسك للجزيرة ما تقول إنه ادعاءات بنقل الأسلحة أو الذخيرة لمناطق النزاع النشطة بما في ذلك تل أبيب.

وأكدت الشركة أن سفينتين يُتوقع مرورهما بالموانئ المغربية تحملان حاويات معدات طائرات إف-35، متوجهة إلى دول منخرطة في برنامج صناعة هذا النوع من الطائرات

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