«المقاومة الإسلامية في العراق» تعلن استهداف قاعدتين أمريكيتين

أعلنت « المقاومة الإسلامية في العراق » مساء الخميس، استهدافها قاعدتين أمريكيتين في سوريا بالطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها « في دك معاقل العدو ».

وفي بيانين منفصلين لها، قالت « المقاومة الإسلامية في العراق »:

« استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الاحتلال في مخيم الركبان بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو ».

- « استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة الطيران المسيّر، قاعدة الاحتلال في حقل العمر النفطي بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو ».

وأكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق اليوم، « جهوزيتها لتنفيذ أي أمر من القائد العام للقوات المسلحة يحفظ سيادة العراق ووحدة أراضيه وسلامة أبنائه » إذ حمّل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول يوم الخميس، قوات « التحالف الدولي »، مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في العاصمة بغداد.

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