المقاومة العراقية تعلن استهداف موقع عسكري شمال تل أبيب

أعلنت المقاومة العراقية اليوم الإثنين، ضرب هدف في شمال تل أبيب.

وقالت ما تطلق على نفسها اسم « المقاومة الإسلامية في العراق »، إنها استهدفت « هدفا عسكريا في شمال بلد الاحتلال بواسطة الطيران المسيّر ».

وأكدت الفصائل استمرار عملياتها ضد الكيان الصهيوني « بوتيرة متصاعدة ».

وتشكّل فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران بينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء، ما يُعرف بـ »المقاومة الإسلامية في العراق ».

وفي الأشهر الأخيرة، أعلن هذا التشكيل شنّ هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف في تل أبيب على خلفية الحرب في غزة.

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