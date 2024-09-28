المقاومة اللبنانية: نصر الله حقّق أغلى أمانيه شهيداً على طريق القدس وفلسطين

زفّت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، اليوم السبت، أمينها العام، حسن نصر الله، شهيداً، معلنةً أنّه « انتقل إلى جوار ربه شهيداً عظيماً وقائداً بطلاً. »

وقالت المقاومة في بيانٍ لها إنّ » نصر الله التحق برفاقه الشهداء، الذين قاد مسيرتهم 30 عاماً من نصرٍ إلى نصر ».

وأكّد البيان أنّ « قاد من نصر إلى نصر مستخلفاً سيد شهداء المقاومة في العام 1992 حتى 2000 و2006 وصولاً إلى معركة الإسناد لفلسطين ».

وبارك البيان الأمين العام لحزب الله شهادته، مؤكّداً أنّها « أرفع الأوسمة الإلهية »، وأنّ نصر الله حقّق أغلى أمانيه شهيداً على طريق القدس وفلسطين، ومضيفاً: « نعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا في موكبه في إثر الغارة الصهيونية الغادرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ».

وعاهدت قيادة حزب الله الشهيد نصر الله على مواصلة جهادها في مواجهة العدو الصهيوني وإسناداً لغزة وفلسطين ودفاعاً عن لبنان وشعبه، مؤكّدةً أن الشهيد نصر الله هو « الشهيد الأسمى والأقدس ».

وعزّى حزب الله « صاحب العصر والزمان، وولي أمر المسلمين، الإمام الخامنئي، والمراجع والمجاهدين وأمة المقاومة والشعب اللبناني ».

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