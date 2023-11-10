المقاومة تدك « تل أبيب » والمستوطنات برشقات صاروخية وتستهدف جنوداً ومدرّعات

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، أنّ مُسيّرة قسامية أسقطت قذيفة مضادة للأفراد على تجمع للجنود الصهاينة شمال غرب مدينة غزة.

وأكدت أنها قصفت أيضاً تجمعاً لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل بعد استهدافه بقذيفة أسقطت من طائرة مسيرة.

كما استهدفت دبابة وجرافة للاحتلال بقذائف « الياسين 105″ جنوب مدينة غزة. وقصفت تجمع « مفتاحيم » برشقة صاروخية.

وردّاً على مجازر الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين، استهدفت كتائب القسام « تل أبيب » برشقة صاروخية. كما استهدفت كيبوتس « نيريم » بعدد من قذاف الهاون.

ودوت صفارات الإنذار في « غوش دان »، و »تل أبيب »، وفق وسائل إعلام عبرية. كما دوت في « غفعات شموئيل »، « بيتح تكفا »، « كريات أونو »، « رمات غان »، « أور يهودا »، « حولون »، و »سدوت دان ».

كلمات البحث :المقاومة;تل أبيب;رشقات صاروخية