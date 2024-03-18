المكتب الإعلامي بغزة يؤكد اغتيال العميد فايق المبحوح

أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قيام الاحتلال باغتيال العميد فايق المبحوح الذي يشغل عملية التنسيق مع العشائر والأونروا لإدخال وتأمين المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.

وقال المكتب الإعلامي في بيان إن « العميد المبحوح يمارس عملاً مدنياً إنسانياً بحتاً، وكان يتوجب حمايته وعدم التعرض له بموجب القانون الدولي ».

وأضاف أن « ارتكاب الاحتلال لمثل هذه الجرائم وقتل المدنيين واستهداف القائمين على العمل الإنساني؛ يؤكد بأنه يسعى بكل قوة إلى نشر الفوضى والفلتان في قطاع غزة، ومنع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مئات آلاف الجوعى ».

وقال البيان إن الاغتيال يدلل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع وحرمان السكان من الحصول على المواد الغذائية رغم محدوديتها حتى الآن.

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