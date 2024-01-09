المكتب الحكومي بغزة: نحو 30210 شهداء ومفقودين منذ بداية العدوان

قال إسماعيل الثوابتة مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 1944 مجزرة في غزة أسفرت عن 30210 شهداء ومفقودين.

وتابع الثوابتة خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 10 آلاف شهيد من الأطفال و7 آلاف من النساء منذ بداية العدوان.

ولفت إلى سقوط 326 شهيدا من الطواقم الطبية و45 من الدفاع المدني و112 صحفيا منذ بداية العدوان على القطاع.

وأوضح إصابة 59167 منذ بداية العدوان بينها 6 آلاف بحاجة إلى السفر للعلاج.

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