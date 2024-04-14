الموساد يعلن رفض حماس « مقترح الهدنة » في غزة

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الصهيوني « الموساد »، الذي يتولى المفاوضات مع حركة حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، أن الحركة رفضت مقترح التهدئة الذي قدمه الوسطاء، وفق ما ذكرته وكالتي « رويترز » و »فرانس برس ».

وقال الموساد في بيان وزعه مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة الرهائن الصهاينة، مضيفا أن تل أبيب ستواصل تحقيق أهدافها في غزة « بكامل قوتها ».

وكانت حركة حماس قد أعلنت يوم السبت، أنها سلمت الوسطاء المصريين والقطريين ردها على اقتراح هدنة مع تل أبيب في قطاع غزة، مشددة على وقف دائم لإطلاق النار.

وشددت الحركة في بيان على « التمسك بمطالبها ومطالب الشعب الوطنية التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكناهم وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار ».

وعلى جانب آخر، ترفض اسرائيل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا كاملا لقواتها المسلحة من غزة، فيما أعلن نتانياهو عزمه على تنفيذ عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع، معتبراً أن المدينة تشكل آخر معقل كبير لحماس.

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