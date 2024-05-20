الهلال الأحمر الإيراني: العثور على جثامين رئيسي والوفد المرافق ونقلها إلى تبريز

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية « إرنا » أنه مع إعلان انتهاء عملية البحث والتحقيق لفرق الإنقاذ في سقوط المروحية التي تقل الرئيس ووفاته ورفاقه، صرح رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بأن جثامين المتوفين ستنقل الى روضة الشهداء في تبريز.

وافاد اليوم الاثنين، رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني » بيرحسين كوليوند » بأن عملية البحث قد انتهت وحاليا يتم نقل جثامين المتوفين إلى سيارات الإسعاف تمهيدا لنقلها الى روضة الشهداء في تبريز.

یذكر أن المروحية التي تقل رئيس الجمهورية الإيرانية تعرضت لحادث في طريق العودة الى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة اذربيجان الشرقية شمال غرب ايران.

وكان من بين ركاب الطائرة المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وممثل الولي الفقيه وامام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.

وجرت عمليات البحث والانقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم الاثنين نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية حيث تم العثور على حطام المروحية أخيرا.

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