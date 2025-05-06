الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد

شنت الهند هجوما صاروخيا على مواقع في باكستان مساء اليوم الثلاثاء، وتعهد الجيش الباكستاني بالرد على الهجوم وسط توتر متصاعد بين القوتين النوويتين.

وقد استهدفت 3 صواريخ هندية مواقع في إقليمي كشمير والبنجاب، وقد استهدف أحد الصواريخ المطار القديم بمظفر آباد في الشطر الواقع تحت السيطرة الباكستانية من إقليم كشمير.

من جانبها، أعلنت الحكومة الهندية أنها أطلقت عملية تستهدف ما سمتها البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير، وقالت إن قواتها قصفت 9 مواقع باكستانية.

وأضافت أن العملية كانت « مركزة ومدروسة وغير تصعيدية في طبيعتها »، مشيرة إلى أنها لم تستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

وقال الجيش الهندي إنه نفذ « ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية في باكستان ».

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الهند هاجمت بلاده بصواريخ في 3 مواقع، وأكد أن إسلام آباد سترد على هذه الهجمات.

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