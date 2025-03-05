الولايات المتحدة ترفض الخطة المصرية وتُؤكّد: «غزة غير صالحة للعيش إنسانيا»

رفضت الولايات المتحدة الاقتراح المصري الذي تمت الموافقة عليه خلال قمة جامعة الدول العربية، وأكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بخطته لإجلاء سكان غزة.

وفي هذا السياق، صرّح برايان يوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بأن « سكان قطاع غزة لا يمكنهم العيش بشكل إنساني في منطقة مدمرة ومليئة بالذخائر غير المنفجرة ».

كما شدد على أن ترامب متمسك برؤيته لإعادة إعمار غزة دون وجود حركة حماس، وذلك رغم المعارضة الواسعة لهذه الخطة في العديد من دول العالم.

جاءت التصريحات الأمريكية بعد أن أقرت قمة جامعة الدول العربية، التي انعقدت يوم الثلاثاء، الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تسعى إدارة ترامب إلى إشراك بلاده في استيعاب جزء من اللاجئين الغزيين، أنه « لن يكون هناك سلام حقيقي دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة ».

بدوره، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يُنظر إلى بلاده أيضًا كوجهة محتملة لهجرة الفلسطينيين وفقًا لخطة ترامب، أن « الأردن يدعم الخطة المصرية، ويرفض بشكل قاطع أي مخطط لترحيل الفلسطينيين قسرًا، ويؤيد إعادة إعمار قطاع غزة ».

إلى جانب الولايات المتحدة، رفضت تل أبيب أيضًا الخطة المصرية. وأصدرت وزارة الخارجية الصهيونية بيانًا اعتبرت فيه أن « البيان الصادر عن قمة جامعة الدول العربية لا يعكس الواقع بعد 7 أكتوبر 2023، ولا يزال متجذرًا في مفاهيم قديمة ».

وأضاف البيان أن « الهجوم الذي شنته حركة حماس، والذي أسفر عن مقتل الآلاف من الصهاينة واختطاف المئات، لم يذكر في البيان، كما لم تتم إدانة هذه المنظمة ».

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