اليمن: إصابة سفينة بقذيفة وتعرضها لأضرار قرب الحديدة



أصيبت سفينة شحن بقذيفة مجهولة المصدر وتعرضت لأضرار في البحر الأحمر جنوب غرب محافظة الحديدة في اليمن، وفق ما أفادت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الخميس.

وقالت الهيئة، في بيان لها إن ربان سفينة أبلغ عن إصابة السفينة بقذيفة غير معروفة، وإنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية، مضيفة أن السلطات المعنية تجري تحقيقا.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت إسنادا لغزة 188 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، منذ نوفمبر 2023.

وباشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر الماضي، باستهداف سفن شحن صهيونية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، وذلك تضامنا مع غزة.

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