اليمن: شهيد و35 مصابا في العدوان الصهيوني على مصنع اسمنت باجل

أكدت وزارة الصحة والبيئة اليمنية استشهاد وإصابة 36 مواطنا جراء العدوان الأمريكي الصهيوني، مساء اليوم على محافظة الحديدة .

وأوضحت وزارة الصحة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ان مواطنا استشهد وأصيب 35 اخرين جراء غارات العدوان الأمريكي ، الصهيوني على مصنع أسمنت باجل في حصيلة غير نهائية.

وأشار البيان إلى ان هناك مفقودين وما تزال فرق الدفاع المدني والإسعاف تعمل بكل جهد للبحث عن ضحايا واخماد الحرائق.

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