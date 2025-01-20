اليوم الثاني لوقف إطلاق النار .. صباح بلا مجازر لأول مرة منذ 471 يوما

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين الاحتلال وحركة حماس في غزة يومه الثاني اليوم الاثنين، بعد عودة أول 3 رهائن صهاينة وإطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا.

وعبرت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى غزة، الأحد، وينتظر الآلاف وصول المزيد منها من أجل تكثيف توزيع الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها في القطاع الفلسطيني، والذي تم تدمير مساحات كبيرة منه بعد 15 شهرا من الحرب.

وأكدت وكالة معا الإخبارية أن اليوم الثاني لوقف إطلاق النار سجّل بعض الخروقات من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في بعض المناطق من قطاع غزة.

وأطلقت الزوارق الحربية نيرانها تجاه ساحل رفح في منطقة المواصي دون تسجيل اصابات.

كما أطلق جنود الاحتلال النار شرق خان يونس أكثر من مرة.

وظلت طائرات الاستطلاع تدوي في سماء قطاع غزة خاصة جنوب القطاع لتغيب مجددا في ساعات الصباح الذي كان هادئا.

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