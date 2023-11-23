اليوم 48 للحرب على غزة: تدمير مربعات سكنية وتأجيل الهدنة

واصلت طائرات ودبابات وزوارق الاحتلال الصهيوني الحربية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى ودمارا واسعا في المنازل والشوارع.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين جديدتين واحدة في حي الصبرة بمدينة غزة حيث دمرت مربعا سكنيا تقطنه عائلة ابو شريعة في شارع المجمع واخرى في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع وعرف من بين المنازل المستهدفة، عائلات الكرد، الدواوسة، شاهين، العزامي، سرداح، العالول، السكني، الهرش، وشلحة.

وارتقى عشرات الشهداء والجرحى في قصف على منازل سكنية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة من عائلتي أبو عبيد وأبو فول منطقة أبو سكندر شمالي غزة.

وواصلت طائرات الاحتلال استهداف مخيم النصيرات وسط القطاع مستهدفة شقة في عمارة تمراز في وأنباء عن شهداء وإصابات.

وشنت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة محيط شركة الكهرباء شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة الجمل في محيط أبراج عين جالوت وسط قطاع غزة.

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