اليونيسيف: غزة المكان الأخطر في العالم للأطفال

قالت مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إن قطاع غزة بات « المكان الأخطر في العالم بالنسبة الى الأطفال ».

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل أمام مجلس الأمن الدولي بعد زيارتها جنوب قطاع غزة أن « أكثر من 5300 طفل استشهدوا في 46 يوماً فقط، اي 115 طفلاً يومياً خلال أسابيع وأسابيع ».

ولفتت إلى فقدان 1200 طفل، بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض التي خلفها القصف.

ونبهت إلى أن « أطفال غزة يعيشون حالاً من الخطورة القصوى بسبب ظروف الحياة الكارثية. مليون طفل، هم جميع أطفال القطاع، يواجهون انعدام أمن غذائي يمكن أن يتحول قريباً أزمة كارثية مرتبطة بسوء التغذية ».

وتابعت « نرى أنه في الاشهر المقبلة، قد يزيد الشكل الأخطر لسوء التغذية بالنسبة إلى حياة الأطفال، بنحو 30 في المئة في غزة ».

وقالت أيضا « لينجو الاطفال، ليتمكن الطواقم الانسانيون من البقاء والتحرك، فإن هدنات انسانية ليست كافية بكل بساطة ».

كلمات البحث :أطفال;اليونيسيف;غزة