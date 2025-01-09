انتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان

انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون اليوم الخميس رئيسا للبلاد، وذلك بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.

وانتخب عون بعد حصوله على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.

وفور إعلان النتائج أدى عون اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وقال -خلال كلمة بالمناسبة- « اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات ».

وجوزاف عون من مواليد 10 جانفي 1964 في بلدة سن الفيل، قضاء المتن، ويشغل منصب قائد الجيش اللبناني منذ 8 مارس من العام 2017، وينتمي جوزيف عون إلى الطائفة المسيحية في لبنان، حيث يشترط العرف في البلاد أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً.

كلمات البحث :انتخاب;جوزيف عون;رئيس;لبنان