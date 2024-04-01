انتشال جُثث مئات الشهداء من مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب جيش الاحتلال

أكد الدفاع المدني في غزة العثور على مئات الجثث عقب انسحاب جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي المدينة بعد اقتحام وحصار استمرا أسبوعين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن جيش الاحتلال غادر المجمع بعد عدوان استمر لعدة أيام عليه، وأكد مراسل لوكالة «فرانس برس» وشهود تراجع دبابات ومركبات عسكرية من المكان.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل إن هناك نحو 300 شهيد في مجمع الشفاء ومحيطه بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وأضاف بصل أن القوات الصهيونية أحرقت أقسام مستشفى الشفاء، ودمرت كل الأجهزة والمستلزمات الطبية فيه.

وكشفت مشاهد مصورة نشرتها وسائل إعلام عن جثث مكبلة ومتحللة، فيما أفاد شهود عيان بأن الانسحاب كشف عن إحراق الاحتلال لجميع مباني المستشفى وخروجه بالكامل عن الخدمة، بالإضافة إلى تدميره مقبرة مؤقتة كان أقامها فلسطينيون في المجمع.

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