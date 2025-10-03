انضمام قاربين لموجة السفن الجديدة المبحرة لكسر الحصار ليُصبح العدد 11 سفينة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة مساء اليوم الجمعة، عن انضمام قاربيْ « غسان كنفاني » و « العودة » لموجة السفن الجديدة المبحرة لكسر الحصار عن غزة ليصبح العدد 11 سفينة .

ويبلغ عدد الناشطين المشاركين على متن هذه الموجة نحو 170 ناشطاً وقد تجاوزت السفن حاليًا جزيرة كريت اليونانية وتتواجد شمالي مرسى مطروح المصرية .

ومن أبرز السفن المُبحرة هي سفينة « الأطباء والإعلاميين » المعروفة باسم « الضمير » وهي سفينة كبيرة الحجم تُقل صحفيين وأطباء دوليين من حول العالم .

