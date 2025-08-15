انطلاق قمة بوتين – ترامب بمدينة أنكوريج في ألاسكا

انطلقت في ولاية ألاسكا مساء اليوم الجمعة، قمة الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، وهي قمة قد تكون مفصلية في مسار الحرب في أوكرانيا التي تُشدد مع حلفائها الأوروبيين على ضرورة عدم استبعادها من أي تسوية.

وبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحديث في طريقهما إلى الاجتماع الثنائي بينما كانا لا يزالان في السيارة.

وبعد لقائهما في المطار والمصافحة دعا ترامب بوتين للدخول إلى سيارته، ووافق الرئيس الروسي.

وتعتبر زيارة بوتين الأولى لرئيس روسي إلى ألاسكا.

