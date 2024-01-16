بالصواريخ الباليستية: إيران تشن هجمات صاروخية على مقرات في العراق وسوريا

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تدمير أماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية المرتبطة بالهجوم الأخير الذي جد في مدينتي كرمان وراسك جنوب شرق ايران، في سوريا، فضلا عن مقر تجسس للكيان الصهيوني في إقليم كردستان العراق، بالصواريخ الباليستية.

وكان الحرس الثوري قد اعلن في بيانه الاول عن تدمير مقرات تجسس وتجمع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة بالصواريخ الباليستية.

وجاء في البيان الصادر: نعلن للشعب الايراني انه ردا على الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها أعداء إيران، فقد تم استهداف وتدمير مقرات التجسس والتجمع للمجموعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة منتصف الليلة بالصواريخ الباليستية للحرس الثوري.

وفي البيان الثاني الصادر عن الحرس الثوري جاء أنه ردا على جريمتي كرمان وراسك اللتين استهدفتا الشعب الايراني قام الحرس الثوري بتحديد اماكن تجمع القادة والعناصر الرئيسية للإرهابيين الضالعين في العمليتين الارهابيتين الاخيرتين، وخاصة تنظيم داعش، في الاراضي المحتلة في سوريا ومن ثم تم تدميرها بإطلاق عدة صواريخ باليستية.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام للاحتلال بأنّ الصواريخ البالستية التي أطلقتها إيران أمس نحو شمال غربي سوريا قطعت مسافة 1230 كلم.

وأكد الإعلام الصهيوني أن إيران تطلق للمرة الأولى صاروخاً عملياتياً إلى هذه المسافة.

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