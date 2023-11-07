بايدن: «طلبت خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو وقفا مؤقتا للقتال في غزة»

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه طلب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو الاثنين « وقفا مؤقتا للقتال في غزة » .

كما أوضح البيت الأبيض أن كامالا هاريس نائبة الرئيس أكدت في اتصال مع رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ أهمية حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

كما أكدت هاريس على الإسراع بإيصال المساعدات لغزة وتحميل المستوطنين مسؤولية الأعمال العنيفة بالضفة.

وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن تل أبيب لن توقف إطلاق النار، ولن تسمح بإدخال الوقود إلى قطاع غزة قبل الإفراج عمن يصفهم بالمختطفين.

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