بايدن يوجه الجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في غزة

أكّد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة لا يمكن أن تكون ورقة مساومة، داعيا تل أبيب إلى السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

وخلال إلقائه خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس، الذي يعتبر الأخير له خلال رئاسته الحالية وقبل الانتخابات القادمة في نوفمبر، أشار بايدن إلى استمرار العمل بلا كلل للتوصل لوقف إطلاق نار فوري في غزة، داعياً إلى « وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع » بين تل أبيب وحماس.

وقال بايدن إنه وجه الجيش بإنشاء ميناء مؤقت في غزة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية بحرا إلى القطاع، وسيكون الرصيف المؤقت قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة.

ويأتي ذلك بعد وصول محادثات القاهرة إلى طريق مسدود، ومغادرة وفد حركة حماس العاصمة المصرية، بعد مشاورات بشأن وقف لإطلاق النار في غزة بوساطة مصرية، قطرية وأمريكية.

وطالب بايدن حماس بإلقاء السلاح وتسليم المتورطين في الهجوم.

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