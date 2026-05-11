بتهمة التّجسّس: القضاء الإيراني يُعلن تنفيذ حكم الإعـد.ا.م بحقّ سجين

أعلنت وكالة « ميزان » للأنباء، المنصة الإعلامية التابعة للسلطة القضائية في إيران، صباح اليوم الاثنين 11 مايو، تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي عرفان شكورزاده، بتهمة « التعاون مع أجهزة المخابرات الأمريكية والصهيونية ».

وذكرت وكالة « ميزان » في تقريرها أنه وفقاً لمحتويات ملف القضية، فإن عرفان شكورزاده تم استقطابه « مشروع » للعمل لدى إحدى المنظمات العلمية الهامة الناشطة في مجال الأقمار الصناعية، وذلك بناءً على تخصص مسبق لديه.

وكان شكورزاده قد اعتُقل في فيفري 2025 من قبل جهاز استخبارات الحرس الثوري بتهمة « التجسس والتعاون مع دول معادية »، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا مؤخراً.

