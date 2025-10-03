بحرية الكيان تعترض السفينة « مارينيت » آخر سفن أسطول الصمود المتجهة إلى القطاع

أعلنت هيئة البث للاحتلال اليوم الجمعة، أن سلاح البحرية أعلن سيطرته قبل قليل على السفينة مارينيت آخر سفن أسطول الصمود، في حين أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن السلطات قررت بدء ترحيل من يوقعون على أوامر الترحيل من نشطاء أسطول الصمود.

وكان أسطول الصمود أعلن مساء أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي أن السفينة مارينيت تواصل إبحارها نحو قطاع غزة، رغم أنه تم اعتراض كافة سفن أسطول الصمود.

يُشار إلى أن السفينة مارينيت تقلّ على متنها 6 من المتضامنين من دول مختلفة، وقد وصلت إلى مسافة 54 ميلا بحريا (حوالي 100 كيلومتر) عن غزة متخطية المنطقة التي تم اعتراض أول سفن الأسطول فيها بحوالي 20 ميلا.

