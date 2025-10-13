بدء عملية التبادل.. القـ.سا.م تُفرج عن 20 أسيرا للاحتـ.لا.ل

أفرجت كتائب القسام صباح اليوم الاثنين، عن 20 أسيرا للاحتلال في إطار « صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى » ، وذلك في رابع أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة وبعد 735 يوما من حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وسلمت كتائب القسام الدفعة الثانية من الأسرى الصهاينة المتبقين على قيد الحياة وعددهم 13 أسيرا، إلى طواقم الصليب الأحمر في جنوب قطاع غزة، بالاضافة الى تسليم 7 اسرى ضمن الدفعة الاولى صباح اليوم.

في المقابل ستفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 88 من سجن « عوفر » غرب مدينة رام الله، و162 من سجن « وكتسيعوت » في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة من ثم سيتم ابعاد غالبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

