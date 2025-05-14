بعد يوم من إعلانه رفع العقوبات عن سوريا: ترامب يلتقي الشرع بالرياض

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، بعد أقل من يوم على إعلان ترامب رفع العقوبات عن سوريا في القريب العاجل.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاماً التي يلتقي فيها رئيس أمريكي برئيس سوري

وتنعقد، اليوم الأربعاء، القمة الخليجية – الأميركية الخامسة في الرياض، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي ومشاركة الرئيس السوري المؤقت.

ومن المُنتظر أن تركز القمة على وضع الخطوط العريضة لأمن المنطقة واستقرارها، وفق ما ذكرت صحيفة « الشرق الأوسط ».

كذلك، سيبحث المشاركون الحرب الصهيونية على غزة وآليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما ستتناول القمة الوضع الاقتصادي في المنطقة والعالم، والمفاوضات النووية الجارية بين واشنطن وطهران، بالإضافة إلى جهود إحلال السلام الإقليمي في ضوء التغييرات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك تراجع نفوذ ما يُعرف بـ »المحور الإيراني » في عدد من دول المنطقة.

ترامب سيلتقي أيضاً بقادة وممثلين عن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، الكويت، وسلطنة عُمان، وذلك بعد يوم من توقيع صفقات تجارية بمليارات الدولارات بين الرياض وواشنطن في مجالات الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الأسلحة، والتكنولوجيا.

وأعلن البيت الأبيض أن السعودية تعتزم شراء أسلحة أمريكية بقيمة تقترب من 142 مليار دولار، في صفقة وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها « أكبر صفقة أسلحة في التاريخ ».

كلمات البحث :الرياض;العقوبات;ترامب;سوريا