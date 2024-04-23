بعد 200 يوم حرب.. رشقة صواريخ باتجاه سديروت

أعلنت اذاعة جيش الاحتلال أن 4 صواريخ أطلقت باتجاه سديروت من شمال قطاع غزة.

وقالت بلدية سديروت إن أربعة صواريخ أطلقت على المدينة، وإن مستودعا لأحد المنازل أصيب بإطلاق النار واشتعلت فيه النيران. كما جاء في إعلان البلدية أن قوات الإطفاء والإنقاذ متواجدة في المكان، ولم تقع إصابات.

فيما زعم جيش الاحتلال ان القبة الحديدية اعترضت 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه سديروت.

وقصف الجيش الصهيوني بالمدفعية منطقة إطلاق الصواريخ الأربعة باتجاه سديروت والمنطقة المحيطة بها.

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