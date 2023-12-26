بغزة: 25 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا خلال 24 ساعة

واصلت طائرات الاحتلال قصفها المتواصل في اليوم 81 من الحرب على كافة مناطق قطاع غزة مخلّفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال 25 مجزرة راح ضحيتها 250 شهيدا و500 اصابة خلال 24 ساعة.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية طوال ساعات الليل في محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس الذي وصلت إليه أعداد من الشهداء والجرحى.

وارتقى شهيدان وأُصيب عدد من المواطنين وحديث عن مفقودين جراء قصف منزل لعائلة النجار في قيزان النجار جنوب خانيونس.

وقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة ابو رزقة في الحي الهولندي غربي المدينة.

وارتفع عدد الشهداء إلى 5، وعدد من الإصابات جرّاء القصف الصهيوني الذي استهدف منزلًا لعائلة « إسماعيل » في حي الأمل غرب خانيونس.

ودمّر طيران الاحتلال عددا من المنازل في قرية بني سهيلا شرق المدينة

وبلغت حصيلة الشهداء في خان يونس خلال 24 ساعة نحو خمسين شهيدا منهم 37 في محيط المشفى الأوروبي.

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