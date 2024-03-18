بوتين يحصل على 87.33 % من الأصوات بعد فرز أغلب أوراق الاقتراع

حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 87.33 بالمئة من الأصوات بعد فرز 99.52 بالمئة من أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية الروسية التي جرت في الفترة من الـ15 إلى الـ17 من مارس الجاري.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، فقد حصل كل من نيكولاي خاريتونوف « الحزب الشيوعي الروسي » على 4.30 بالمئة من الأصوات وليونيد سلوتسكي « الحزب الليبرالي الديمقراطي » على 3.20 بالمئة من الأصوات وفلاديسلاف دافانكوف حزب « الناس الجدد » على 3.81 بالمئة من الأصوات.

وأغلقت مساء أمس مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في روسيا أبوابها، وبدأ أعضاء لجنة الانتخابات الروسية بفرز الأصوات في جميع المراكز وإرسالها إلى العاصمة موسكو.

وتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج، فيما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنانه للروس الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا في الانتخابات الرئاسية.

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