بينهم 4 صحفيين.. 20 شهيدا خلال استهداف مجمع ناصر الطبي

استشهد 20 مواطنا، بينهم 4 صحفيين على الاقل في غارتين تفصلهما دقائق قليلة، استهدفت مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة.

وبدأ القصف باستهداف مصور وكالة رويترز وأحد المواطنين بطائرة إنتحارية في الطابق الأخير من مجمع ناصر الطبي .

وجدد جيش الاحتلال القصف باستهداف رجال الدفاع المدني والصحفيين مجددا ما ادى لاستشهاد محمد سلامة مصور قناة الجزيرة والمصورة الحرة مريم ابو دقة، واستشهاد المصور الصحفي معاذ أبو طه، واصابة عدد من الصحفيين بينهم حاتم عمر.

