تبون: الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة

أكد رئيس الجمهورية الجائري عبد المجيد تبون في حوار مع جريدة l’Opinion الفرنسية، أن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع تل أبيب في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة.

وأشار تبون إلى أنه حذر الريس الفرنسي إيمانيول ماكرون أنه سيرتكب خطأ فادحًا في قضية الصحراء الغربية، مبرزا بأن المناخ مع فرنسا أصبح ضارًا ، مضيفا: « من الآن فصاعدا الكرة عند الإيليزيه حتى لا نسقط في افتراق غير قابل للإصلاح »

واتهم تبون وزير داخلية فرنسا بأنه أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري، وأكد أن فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية و حق اللجوء.

من جهة أخرى، قال الرئيس الجزائري إنه ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة وسيحترم الدستور الجزائري.

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